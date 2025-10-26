Así es la dura represión de Milei contra las protestas: de querer crear un FBI argentino a señalar a los sectores críticos

laSexta Columna analiza en este vídeo los decretos y leyes aprobados por Javier Milei para reprimir las movilizaciones contra sus recortes. Algunas, según el periodista Sebastian Lacunza, "no legítimas de una democracia" para los organismos internacionales.

En el clima [[LINK:INTERNO|||Article|||68fbc8a7ca7ab0e4e59c54c9|||protestas frente a los recortes en Argentina]] y perseguido por un rechazo creciente en las calles, hay algo en lo que Javier Milei no escatima: la represión.

Milei aprobó un decreto para modernizar la 'Policía Federal Argentina' en el que apuesta por "priorizar y reasignar recursos" a un cuerpo dependiente del Gobierno que quiere convertir en su propio FBI.

Durante los primeros seis meses de 2025 hubo más personas heridas y detenidas en las movilizaciones que en todo 2024. Melany Barragán, profesora de Ciencias Políticas en la Universitat de València, señala que existen "denuncias de agresiones, de persecución a sectores de la sociedad civil que son críticos".

"Milei también manifestó desde el primer momento que hay que garantizar el orden público prácticamente a costa de cualquier cosa, y eso sí que creo que es una diferencia importante respecto a períodos anteriores", apunta en el vídeo sobre estas líneas.

El presidente argentino, tan obsesionado con la seguridad, ha aprobado leyes que permiten a las fuerzas policiales espiar en redes sociales a ciudadanos o actuar contra las muy habituales manifestaciones que cortan las calles de Buenos Aires, los llamados piquetes, sin autorización judicial previa.

Algo que, según el periodista Sebastián Lacunza, "incluso en organismos internacionales está descrito como una forma de represión no legítima de una democracia".

Barragán explica que Milei tiene "un discurso muy agresivo de señalar al que es crítico, al que sale a la calle básicamente como un delincuente y no como alguien que está en desacuerdo con sus medidas".

