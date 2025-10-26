El misterio de los coches sin matrícula de Buenos Aires, o cuando la motosierra de Javier Milei se pasa de afilada

Cientos de coches circulan por Buenos Aires sin matrícula, una imagen tras la que se esconden los recortes de Javier Milei que, según explica en este vídeo la profesora Melany Barragán, han ido a parar a sectores vulnerables.

En Buenos Aires durante el gobierno de Milei, laSexta Columna encuentra una cosa extraña en los coches: faltan muchas matrículas, lo que en Argentina llaman patentes.

Durante dos años, circulan centenares de miles de coches sin matrículas porque la motosierra de Javier Milei se había pasado de afilada y cerró la fábrica pública que las producía. La empresa privada que se encargó de las matrículas tardó muchos meses en ponerse al día.

Melany Barragán, profesora de Ciencias Políticas de la Universitat de València, explica que la bandera de Milei es que "el Estado está lleno de lo que ellos llaman ñoquis, que son funcionarios que están cobrando un salario del Estado, pero que realmente no están haciendo nada".

Sin embargo, apunta en el vídeo sobre estas líneas, la realidad es que los recortes han ido a "recorte de pensiones, recorte en gastos sanitarios, educación, ayudas sociales, etcétera".

Una circunstancia que, señala, "ha generado manifestaciones, descontento y también mucha desconfianza hacia ese discurso que parecía que iba a mejorar la situación socioeconómica de los argentinos, pero que en la práctica se ha traducido en lo contrario".

La otrora divertida motosierra de Milei ha traído recortes salvajes en obra pública o en las ayudas a los más pobres, pasando por la ciencia, las universidades o la sanidad. Un desmantelamiento del ya de por sí debilitado Estado argentino que ha echado a las calles a miles de ciudadanos, fieles a una fuerte tradición de movilización social.

