Ahora

Resignificar la energía nuclear

Ana Romero explica qué fue el plan estadounidense 'Átomos para la Paz'

Con este proyecto, Estados Unidos pretendía transformar la imagen que se tenían de la energía nuclear, sobre todo tras lo ocurrido en Hiroshima y Nagasaki.

Con este proyecto, Estados Unidos pretendía transformar la imagen que se tenían de la energía nuclear, sobre todo tras lo ocurrido en Hiroshima y Nagasaki.

La energía nuclear permitió a Francisco Franco seguir conectado a Estados Unidos, un imperio que le salvó de quedar aislado. Ana Romero de Pablos expone que, tras la Segunda Guerra Mundial, España quedó fuera de todos los organismos internacionales. "El uso de la tecnología nuclear le permite conectarse, sobre todo, con EEUU", indica.

En 1953, Eisenhower, presidente de EEUU, presentó ante las Naciones Unidas un proyecto llamado 'Átomos para la Paz' con el que buscaban la manera de resignificar la energía nuclear después de lo sucedido en Hiroshima y Nagasaki. Buscaban, como expone Ana Romero, "convertir una energía nuclear que había sido devastadora ocho años antes y mostrarla como una energía del futuro con beneficios para la medicina, para la salud, para todo".

Pero, detrás de esta iniciativa, los intereses económicos de EEUU siempre fueron lo primero. Lino Camprubí indica que con este programa buscaban fomentar la energía nuclear y, por ese motivo, ofrecían a los países uranio enriquecido.

Cuando tuvo lugar el accidente de Palomares se iban a crear las dos primeras centrales nucleares en nuestro país. "¿Y quién eran las empresas que iban a cobrar esos miles de millones de pesetas de entonces?", plantea José Herrera, "Pues las empresas norteamericanas, la Westinghouse, y la General Electric".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

*Puedes ver el programa completo de laSexta Columna 'Proyecto Islero: la bomba atómica de Francisco Franco' en atresplayer.

Las 6 de laSexta

  1. Trump amenaza a Irán con una "destrucción total": "Han pasado de ser el matón al perdedor de Oriente Medio"
  2. Sánchez lleva de campaña su "no a la guerra" y carga contra PP y Vox por apoyar a Trump: "Es fácil ser belicoso a cuenta de los demás"
  3. 'Furia Épica' del precio del petróleo: el crudo se dispara ante el bloqueo de Ormuz y la promesa incumplida de Trump
  4. Búsqueda por tierra, agua y aire: un helicóptero y perros para hallar al conductor desaparecido en el río Mogent
  5. Elena, una de las mujeres trabajadoras que hacen historia siendo cantera: "Este trabajo no tiene género"
  6. Ceses, expulsiones, traiciones y despechos: el clima más tenso al que se enfrenta Vox hasta la fecha