Ana Romero explica qué fue el plan estadounidense 'Átomos para la Paz'

Con este proyecto, Estados Unidos pretendía transformar la imagen que se tenían de la energía nuclear, sobre todo tras lo ocurrido en Hiroshima y Nagasaki.

La energía nuclear permitió a Francisco Franco seguir conectado a Estados Unidos, un imperio que le salvó de quedar aislado. Ana Romero de Pablos expone que, tras la Segunda Guerra Mundial, España quedó fuera de todos los organismos internacionales. "El uso de la tecnología nuclear le permite conectarse, sobre todo, con EEUU", indica.

En 1953, Eisenhower, presidente de EEUU, presentó ante las Naciones Unidas un proyecto llamado 'Átomos para la Paz' con el que buscaban la manera de resignificar la energía nuclear después de lo sucedido en Hiroshima y Nagasaki. Buscaban, como expone Ana Romero, "convertir una energía nuclear que había sido devastadora ocho años antes y mostrarla como una energía del futuro con beneficios para la medicina, para la salud, para todo".

Pero, detrás de esta iniciativa, los intereses económicos de EEUU siempre fueron lo primero. Lino Camprubí indica que con este programa buscaban fomentar la energía nuclear y, por ese motivo, ofrecían a los países uranio enriquecido.

Cuando tuvo lugar el accidente de Palomares se iban a crear las dos primeras centrales nucleares en nuestro país. "¿Y quién eran las empresas que iban a cobrar esos miles de millones de pesetas de entonces?", plantea José Herrera, "Pues las empresas norteamericanas, la Westinghouse, y la General Electric".

