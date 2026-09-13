Ana Miranda denuncia los esfuerzos lobbistas de Marruecos en el Parlamento Europeo: "Tienen a eurodiputados que son acólitos"

La eurodiputada del BNG expone que cada vez que se habla en el Parlamento del Sahara, de los acuerdos de pesca o agrarios, Marruecos "envía a sus emisarios". "¿Qué neutralidad puede existir ahí?", se pregunta.

La relación de España con Marruecos cambió hace cinco años. En 2021, 10.000 migrantes entraron a Ceuta con permiso marroquí. Esto se produjo días después de que nuestro país acogiera al saharaui Brahim Gali, líder del Frente Polisario hospitalizado en España y archienemigo de Marruecos.

La ministra de Exteriores, Arancha González Laya, fue cesada y, después, el Gobierno español reconoció el plan de Marruecos para quedarse con el Sahara. "Es resultado directo del chantaje migratorio", afirma José Bautista, periodista de investigación de la fundación 'porCausa'. "El Gobierno de España reconoce la marroquinidad del Sáhara en contra de lo que dice la legalidad internacional", añade. Sánchez, además, se desplazó hasta Rabat.

En el Sáhara está la última gran clave del desarrollo marroquí ya que de este enclave extraen, cada año, toneladas de minerales estratégicos. Lahcen Haddad, exministro marroquí, presidente Comisión Mixta Marruecos-UE, indica que, para Marruecos, "el Sáhara es una cuestión de historia y de integridad territorial". "Marruecos ha invertido mucho en el desarrollo de la región y la población saharaui se beneficia de la prosperidad generada por este desarrollo", añade.

La eurodiputada Ana Miranda lo ve de otra manera y denuncia la presión que ejerce Marruecos sobre el Sahara en el Parlamento Europeo. La eurodiputada del BNG indica que "tienen a eurodiputados que son acólitos, absolutamente repetidores de su mensaje".

Y estos esfuerzos lobbistas de Marruecos pueden acabar golpeando también a España por mar, debido a que entre Canarias y la Costa del Sahara no hay un límite definido legalmente, y Marruecos quiere quedarse con un pedazo.

David Gómez, analista en 'El Orden Mundial', señala un elemento muy interesante: el monte Tropic. Esta es una "elevación subacuática que está rodeada de recursos minerales que pueden ser muy importantes a nivel estratégico para tecnologías en la transición energética". Esto ha provocado una disputa marítima entre ambos países, ya que los dos quieren extender esa plataforma continental hasta las 350 millas náuticas para poder explotar esos recursos.

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