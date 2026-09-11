Ignacio Cembrero cuenta cómo descubrió que su teléfono móvil había sido infectado por el software de espionaje Pegasus

El periodista lo descubrió la primavera de 2021. José Bautista, periodista de investigación de la fundación 'porCausa', por su parte, optaba por 'quemar' teléfonos durante sus visitas a este país.

Según varias investigaciones periodísticas, el espionaje marroquí se ha metido en los teléfonos de las altas esferas españolas. El periodista especialista en el Magreb, Ignacio Cembrero, afirma que "la red de espionaje marroquí en España es una red muy, muy amplia porque España es una de las prioridades del Servicio Secreto Marroquí".

Se ha señalado que, incluso, habrían podido infectar el teléfono de Pedro Sánchez. José Bautista, periodista de investigación de la fundación 'porCausa', afirma que, de ser eso cierto, "no fue el único, fueron también expiados el ministro del Interior, Grande Marlasca, la ministra de Defensa, Margarita Robles y aunque el gobierno no lo quiere reconocer, también fue expiada Arancha González Laya que, en aquel momento, era ministra de Asuntos Exteriores".

Para entender ese espionaje, debemos volver a diciembre de 2020, cuando Donald Trump reconocía la soberanía de Marruecos en el Sahara Occidental. Esta afirmación se produjo después de que Marruecos reconociera el estado de Israel.

Esto, además, suposo para Marruecos modernizar su ejército gracias a Estados Unidos. "Marruecos ya fabrica drones con apoyo de Israel cuyo Gobierno no le tiene mucha simpatía al español, por decirlo suavemente", indica Bautista. Además, Israel le vendió a Marruecos el software de espionaje Pegasus.

Más teléfonos espiados

Pero Marruecos no solo habría usado Pegasus para espiar a políticos españoles, también habría infectado otros teléfonos como, por ejemplo, el de Cembrero. Este señala que tuvo conocimiento de ello en la primavera de 2021.

"En un periódico marroquí, que se llama 'Maroc Diplomatik', vi reflejados algunos de los mensajes de WhatsApp que yo había intercambiado con altos cargos del gobierno español sobre la crisis que España vivía en aquel momento con Marruecos", cuenta.

Bautista, por su parte, consciente de este poder del régimen marroquí, optaba por 'quemar' un teléfono al viajar a Marruecos, es decir, compraba un teléfono, lo usaba y después lo tiraba al volver a España. "Actualmente no puedo viajar a Marruecos, desgraciadamente, porque el trabajo que yo hago destapando verdad e incómoda de su servicio de inteligencia y de su élite causa mucho malestar en las autoridades allí", expone el periodista.

Cembrero, por su parte, expone que tuvo que dejar 'El País', debido a las presiones de Marruecos ejercidas a través del gobierno de España. "Me dieron 48 horas para dejar la cobertura del Magreb y dedicarme a cualquier cosa", indica.

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