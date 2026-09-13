David Gómez explica en qué consiste el plan milmillonario 'Marruecos Digital 2030'

Marruecos persigue convertirse en un referente tecnológico a nivel mundial. Por ese motivo, cada año forman a miles de estudiantes al servicio de esta causa.

La imagen que muchos tienen de Marruecos es de un país exótico y alegre, en el que se vive en perpetuo mercadillo entre bazares. Pero esos tópicos sobre este país están obsoletos. David Gómez, analista en 'El Orden Mundial', señala que "Marruecos está intentando que ciudades como Casablanca o Marrakech se conviertan en polos industriales y en polos de creación de centros de datos, de inversión de empresas tecnológicas extranjeras".

El analista señala que en 2024 impulsaron el plan 'Marruecos Digital 2030' con el objetivo de convertir al estado marroquí en una de las 50 potencias tecnológicas a nivel mundial. Este plan milmillonario cuenta con el apoyo del Banco Mundial. Así, en la Universidad Mohamed VI se forman, cada año, miles de estudiantes al servicio de esta causa. "Está intentando crear más jóvenes cualificados para que cada vez más jóvenes puedan dedicarse a actividades que proporcionen valor añadido", expone Gómez.

Esta pelea por el desarrollo también se libra en el mar, convirtiendo Tanger en una de las terminales portuarias más importantes del mundo. Algo que también planea hacer con Nador, pegado a Melilla. Ambos lugares son clave en el tráfico marítimo entre el Atlántico y el Mediterráneo.

El periodista Ignacio Cembrero indica que el puerto de Tanger "no solamente ha superado en tráfico de contenedores a Algeciras, que era su gran rival, sino que hoy en día supera a Algeciras y a Valencia, que son los dos principales puertos españoles". Cembrero señala que Marruecos quiere repetir ese éxito con Nador. "Es un tema de preocupación en España el éxito", afirma el periodista.

Además de que los requisitos medioambientales marroquíes no son los existentes en España, un trabajador marroquí cobra unos 4.000 euros al año. Esto ha contribuido a que industrias europeas, y españolas, acaben en ese país. Gómez indica que "Marruecos es para esas empresas mano de obra barata, cercanía geográfica, conexión directa con Europa y todo eso facilita que parte de la producción de estas empresas se deslocalice”.

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