Los expertos destacan el papel del cambio climático en la subida de precios: "Afecta a los productos básicos"

El cambio climático es uno de los factores que están provocando que el precio de los alimentos se vea afectado. "Antes, por ejemplo, de una colmena igual sacabas 30 kilos de miel, ahora sacas 20 kilos", explica un turronero.

El turrón ha visto afectado su precio debido, entre otros aspectos, a la almendra. Un producto cuyo valor varía mucho y que se ha visto afectado por el cambio climático.

Lo mismo le ocurre a la miel. Con unas abejas que no tienen dónde posarse, este alimento se resiente. "Está habiendo un problema con la abeja. Son muchos factores los que lo determina, sobre todo el cambio climático. Las tenemos locas. Antes, por ejemplo, de una colmena igual sacabas 30 kilos, ahora sacas 20 kilos", explica el turronero Primitivo Rovira, añadiendo que esto hace que todo se encarezca.

Además, si algo se ha disparado en este tiempo es el cacao. Las sequías extremas de los principales productores también las sufre en su fábrica.

Adrià Rodríguez, investigador del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona (IDRA) señala que el cambio climático está provocando que los precios de los alimentos se vean afectados. "Está comprobado que, cuanto más sube la temperatura a nivel global y más se desestabiliza el clima, más se reduce la producción de alimentos y la capacidad productiva del suelo", indica.

Por su parte, el economista Miguel Sebastián recuerda que el cambio climático genera más sequías, más inundaciones y más huracanes. "Todo eso afecta a los productos agrícolas, a los productos básicos. En ese sentido, sí que podemos hablar de que hay un impacto del cambio climático sobre los precios de los alimentos", reconoce.

