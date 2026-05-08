Este es el origen del término 'prioridad nacional' defendido por el partido de ultraderecha Vox

Aunque Vox ha convertido esta idea en el centro de sus discursos en las últimas semanas, en realidad, no es un concepto propio. Su origen se sitúa en Francia.

El concepto de prioridad nacional es un mantra que desde Vox han conseguido colocar en los titulares. Pero, a pesar de que Vox lo ha repetido hasta la saciedad, no es un concepto propio. "Vox no ha inventado ningún concepto racista. Jean Marie Le Pen ya utilizó esta idea de la prioridad nacional para excluir a las personas racializadas en Francia y es lo que ha importado Vox aquí en este país", señala el periodista Moha Gerehou.

El periodista antirracista señala que Vox, en su discurso racista, "siempre han tenido en mente que los españoles no se estaban llevando los privilegios o los derechos que les estaban quitando las personas migrantes". Gerehou indica que han englobado esa idea en un concepto y han logrado que cale en la sociedad.

El partido ultra ya deslizó este principio en 2019, cuando Santiago Abascal, su líder, afirmaba que se debía defender que se diera prioridad a los "nacionales" para acceder a la vivienda o las ayudas.

Pero, al cruzar los pactos entre Partido Popular y Vox, anteriores a las recientes elecciones extremeñas, ese concepto no aparece. "No se puede hacer esto de la prioridad nacional porque choca frontalmente no solamente con la Constitución Española sino también con los tratados europeos de derechos humanos", indica la abogada Nessrin El Hachlaf Bensaid.

El periodista indica que, además, "el uso del racismo en determinados momentos es para tapar los momentos de debilidad o en los que se está hablando de temas que no les interesan".

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