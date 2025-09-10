Wyoming: "Si miento deliberadamente una sola vez me echan de aquí. Y lo hacen tíos todos los días"

"Si yo cojo un programa como el de Jiménez Losantos o el de Carlos Herrera, si hago un editorial como esos, no vuelvo a trabajar en la vida", afirma Wyoming, que destaca que "es impresentable" que la gente mienta.

Gonzo entrevista a El Gran Wyoming en este vídeo de Salvados, donde Thais Villas destaca que al presentador "le gustaría ir más allá de lo que va El Intermedio" en su línea editorial: "Si le dejaran hablar por sí mismo, sin guion, igual estaríamos todos en la cárcel". Y es que el presentador ecuerda que el programa se llama 'El Intermedio', y no "la hora de lo que piensa Wyoming" y que él está "completamente al servicio" del espacio.

A pesar de ello, el cómico ha asegurado que se siente muy cómodo con la línea de El Intermedio: "Este es un programa muy político, a mí no me gustaría trabajar en una causa que no es la mía y mucho menos contra mi causa".

Además, Wyoming ha criticado duramente que "la gente mienta de forma tan deliberada, tan exhaustiva y tan reiterativa". "Es algo que me da mucha rabia", ha señalado, recordando que se lo llegó a decir a "autoridades de Telecinco cuando hacía 'Caiga quien caiga'".

"Si yo hago eso un día, en los 20 años que llevo, al día siguiente no vuelvo a trabajar nunca", destaca Wyoming, que lanza una reflexion: "Si yo cojo un programa como el de Jiménez Losantos o el de Carlos Herrera, si hago un editorial como esos, no vuelvo a trabajar en la vida". Además, El Gran Wyoming afirma que si miente "deliberadamente una sola vez" le "echan de aquí" y no le "vuelven a contratar nunca". "Y eso lo hacen tíos todos los dias. Eso marca una pauta que es frustrante", concluye indignado el presentador.

