Luisa, a las formaciones que han rechazado los decretos: "Pensaba que eran más inteligentes porque han hecho que la juventud tenga más rabia"

La activista, de 87 años, ha enfatizado que el 'no' a los decretos ha desatado una protesta con aún más fuerza.

Luisa es una activista de 87 años que también está protestando por la situación de la vivienda en España. Y, en laSexta Xplica, ha señalado que el rechazo a los decretos ha generado una "rabia" que hará que los manifestantes no paren.

"Estoy conociendo a una juventud que decían que estaba anestesiada", ha afirmado la activista.

"Un techo es una vivienda una vivienda donde la gente puede realizar su vida porque un techo también es debajo de un puente. Pero una vivienda es algo tuyo. Algo que cuando llegas a casa dices 'ya estoy en casa", ha añadido.

Al respecto del rechazo a los dos decretos de este viernes, Luisa ha argumentado que esperaba que Junts, PP y Vox fueran más "inteligentes": "Pensaba que realmente eran más inteligentes porque tumbando los decretos, que eran una mierda, han conseguido que a la juventud le entre más rabia y ahora no se irán".

"Ellos pretendían aplacarlos con los decretos, pero han sido tan tontos, sobre todo Junts. Yo pensaba que la burguesía catalana era algo más inteligente, pero realmente para mí lo han hecho perfecto", ha concluido.

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