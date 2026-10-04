Teresa Rodríguez, sobre las consecuencias de que las izquierdas gobiernen con el PSOE: "Dejamos toda la crítica a la extrema derecha"

En plena discusión sobre la unidad de la izquierda y con las plazas movilizadas por la vivienda, Teresa Rodríguez cuestiona en Salvados los efectos de gobernar junto al PSOE y alerta de sus consecuencias electorales.

Teresa Rodríguez, exdirigente de Podemos y coportavoz de Adelante Andalucía considera que la izquierda alternativa debe mantener una posición crítica respecto al PSOE incluso cuando facilite su Gobierno. Su experiencia le lleva a advertir en Salvados de lo que ocurre cuando esa crítica desaparece.

Rodríguez recuerda ante Gonzo el pacto preelectoral entre PSOE e IU y lo califica como "el principio del fin de Izquierda Unida". También asegura que no conoce "ni el más pequeño Ayuntamiento" donde la izquierda alternativa haya mejorado su resultado después de gobernar en minoría con el PSOE.

Para ella, si ese Gobierno lo hace mal, la consecuencia es que "entra la derecha y además, abiertamente". Ahí sitúa uno de los principales riesgos: "Dejamos toda la crítica y todo el malestar social que tiene razón de ser a la extrema derecha".

Rodríguez pone como ejemplo el propio discurso contra Pedro Sánchez. "¿Quiénes son los que dicen lo de 'Perro Sanxe'? Los de la extrema derecha", recuerda.

A su juicio, la izquierda debe presionar al PSOE para conseguir avances sociales, pero sin renunciar a señalar aquello que considera insuficiente. "No podemos perder la comba de la crítica", sostiene.

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