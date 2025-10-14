Salvados estrena el próximo domingo un reportaje sobre Gaza tras el reciente acuerdo de paz: "Llevamos dos años exigiendo que se nos escuche"

Tras propiciar en la pasada temporada de Salvados un debate entre un israelí y a un palestino residentes en España, Gonzo vuelve a hablar en el programa de este conflicto que parece no tener fin aunque se haya firmado un acuerdo de paz para Gaza.

"¿Sentís que en estos dos años la sociedad ha dejado de sentir lástima para empezar a exigir una solución final, el fin de la ofensiva?", pregunta Gonzo a una mujer palestina durante una videollamada en este breve adelanto del próximo Salvados, que se emitirá el próximo domingo en laSexta a partir de las 21:35 h.

La joven responde con firmeza: la reacción de la comunidad internacional "llega tarde". "Y lo más decepcionante es que este cambio llega cuando ya llevamos dos años exigiendo que se nos escuche", añade.

Con el reciente acuerdo de paz sobre la mesa, el equipo de Salvados presenta un reportaje especial que recoge el testimonio de esta mujer palestina y la experiencia de un miembro de la ONG Médicos Sin Fronteras, explorando las consecuencias humanitarias del conflicto.

Gonzo, que en la pasada temporada logró sentar en una misma mesa a un israelí y a un palestino residentes en España, vuelve ahora a abordar este conflicto que parece no tener fin, a pesar de las recientes noticias sobre la paz en Gaza.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.