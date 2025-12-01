Salomé Pradas, dolida con lo que se ha dicho sobre ella desde la DANA: "Hice todo lo posible en una emergencia que fue un apocalipsis"

"Se ha dado una imagen de mí de que no se tomaban decisiones, que yo estaba allí casi despreocupada. Esa imagen que se ha dado sobre mí de ignorante, de pasiva o de caótica creo que es absolutamente injusta", expresó la exconsejera.

Salomé Pradas aseguró en Salvados que los que la conocen, saben que hizo "todo lo posible" el día de la tragedia de la DANA "por ayudar a resolver aquella emergencia que era casi un apocalipsis", por lo que considera "absolutamente injusta" la imagen que se ha dado sobre ella.

"Se ha dado una imagen de mí de que no se tomaban decisiones, que yo estaba allí casi despreocupada, se ha llegado a decir que tenía información y la ocultaba. Esa imagen que se ha dado sobre mí de ignorante, de pasiva o de caótica creo que es absolutamente injusta", manifestó la exconsejera de Emergencias e Interior de la Generalitat Valenciana.

Reconoce que no tenía "conocimientos técnicos"

Así, la política afirmó que "ya está bien de que hable mucha gente" por ella. "Ha hablado demasiada gente por mí y ahora ha llegado el momento de hablar por mí misma, sobre lo que vivía aquella jornada", defendió Salomé Pradas, quien, reconoció que "no tenía conocimientos técnicos" para ocupar su puesto.

"Nunca se requiere una experiencia concreta a un político para ser el representante institucional de un área. Yo llevaba el día de la DANA escasamente tres meses como consellera de Emergencias y tampoco tenía conocimientos técnicos como tal, pero allí había un equipo que llevaba muchísimos años con experiencia", subrayó.

*Ya disponible Salvados: Salomé Pradas en atresplayer.com

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.