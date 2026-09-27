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Zapatero y Ayuso

Rufián, sobre el ático de Ayuso: "Al votante de derechas le da igual, como si tiene siete pagados por Bin Laden"

Rufián analiza en Salvados el desgaste de la izquierda por los casos de corrupción y el distinto efecto electoral que tienen sobre los votantes de derechas las polémicas sobre Ayuso.

Rufián reconoce que ha hablado con Zapatero tras su imputación: "Hay que decir la puta verdad y esa es que hay cosas que no puedes hacer"

Gabriel Rufián pone el foco en una de las dificultades que, según plantea en Salvados, encuentra la izquierda para movilizar a sus votantes: mientras determinados escándalos pueden provocar desmovilización en su electorado, sostiene que al votante de derechas le afectan de otra manera.

"Todo este machaque con Ayuso, los áticos..., al votante de derechas le da igual", asegura Rufián. Y lo lleva al extremo con una comparación: "Como si tiene siete pagados por Bin Laden. Es que le da igual". Aunque eso sí, admite que quizá sirva para movilizar al electorado de izquierdas. O al menos, eso espera.

El político catalán habla también en este programa de Salvados del caso de Zapatero y afirma que ha tenido contacto con él después de la imputación. Afirma que a pesar de su buena relación personal tiene "ojos en la cara". "Hay cosas que no puedo explicar", admite. "Yo me niego a que no sea lo mismo que le encuentren un millón de pavos en joyas a Abascal que a Zapatero. A mí me parece igual de mal", afirma.

Sin embargo, cree que eso no ocurre en el caso del electorado de derechas.

Mientras él reflexiona sobre estos asuntos con Gonzo, al otro lado del cristal, en una sala diferente, cinco votantes de izquierda debaten sobre los asuntos que preocupan al electorado progresista sin saber que el portavoz de ERC les está escuchando. Precisamente, una de las participantes, una joven desencantada que se abstuvo en las últimas elecciones, sirven de ejemplo a Rufián para lo que quiere expresar. "Nuestra gente se queda en su casa. Y la derecha ficha", sostiene.

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