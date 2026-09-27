Rufián, sobre la solución para frenar a la extrema derecha: "No es que nos hagamos todos del PSOE, sino someterle"

Gabriel Rufián rechaza en Salvados una coalición electoral con el PSOE pese a defender la necesidad de frenar a la extrema derecha y apuesta por reforzar el espacio a la izquierda de los socialistas para mantener la actual aritmética parlamentaria.

Gabriel Rufián se enfrenta a un experimento social y televisivo en este programa de Salvados. El portavoz de ERC escucha, al otro lado de un falso espejo y sin que ellos lo sepan, a cinco ciudadanos debatir sobre el futuro de la izquierda y diversos asuntos que preocupan al electorado progresista. Entre los temas que se ponen sobre la mesa está precisamente una posible alianza electoral con el PSOE.

El debate deja opiniones diferentes. Algunos participantes defienden que una candidatura conjunta podría servir para evitar que PP y Vox gobiernen, mientras otros rechazan que la izquierda a la izquierda del PSOE termine convertida en una "muleta" de los socialistas. También aparece la idea de que ir juntos podría transmitir que los partidos se unen únicamente "por las sillas".

Cuando Gonzo pregunta directamente a Rufián si se ve haciendo un tándem electoral con Pedro Sánchez, su respuesta es tajante: "Absolutamente, no. No, no, no". El portavoz de ERC sostiene que el Partido Socialista necesita tener a alguien que le recuerde permanentemente cuál es su posición ideológica: "Creo que el PSOE es un partido que tiene que tener un Pepito Grillo constantemente, un 'memento mori' que le recuerde constantemente que son de izquierdas".

Rufián considera además que el actual PSOE y Pedro Sánchez son el resultado de "una serie de presiones semanales" y afirma que le gustaría que su espacio tuviera "más fuerza para presionarle". "La solución no tiene que ser que nos hagamos todos del PSOE porque hay mucha gente que no quiere votar al PSOE y que vota al PSOE con la nariz tapada", afirma.

El portavoz de ERC recuerda que eso ya ocurrió en 2023 y asegura que algunos antiguos votantes de su formación le trasladaron entonces que el voto al PSOE era la opción que podía frenar a la derecha. Según explica, Pedro Sánchez juega siempre a presentarse como "el primo de Zumosol" frente al fascismo: "Votadme a mí, que soy el más fuerte".

Ante la posibilidad de que PP y Vox alcancen una mayoría, sostiene que hay que buscar una fórmula que permita sumar a la izquierda del PSOE para repetir la actual aritmética parlamentaria. Lo que viene si esto ocurre supondría, a su juicio "mucho sufrimiento social".

Rufián enumera después los escenarios que considera posibles: "ilegalizaciones, encarcelamientos", cambios en los sistemas públicos educativo y sanitario y "privatizaciones", además de citar como ejemplo "lo que está sucediendo en Madrid hace muchos años".

Sin embargo, la alternativa no es "que nos hagamos todo del PSOE". "Es someter al PSOE, someterle", afirma. Y remata: "Sumar y someterle".

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