Gabriel Rufián, sobre por qué no se presentaría en coalición con el PSOE: "Tiene que tener un Pepito Grillo que le recuerde que es de izquierdas"

El portavoz de ERC deja claro en Salvados que no considera que concurrir junto al PSOE sea una buena opción para frenar a la extrema derecha: "Hay mucha gente que no quiere votar al PSOE y que lo hace con la nariz tapada".

Salvados plantea a los participantes de un experimento social, cinco votantes de la izquierda, una hipotética coalición electoral PSOE-ERC. Las respuestas son variadas: algunos sí votarían ese tándem, mientras otros consideran que dejaría fuera a una parte importante de la izquierda y convertiría a las formaciones situadas a la izquierda del PSOE en una "muleta" del Gobierno.

También aparece en el debate el argumento contrario: si el objetivo es impedir un Gobierno de PP y Vox, algunos ciudadanos creen que la izquierda debería intentar no desperdiciar votos y concurrir conjuntamente con el Partido Socialista. Otros rechazan esa fórmula porque consideran que supondría una unión basada únicamente en intereses electorales y que transmitiría a una sociedad cada vez más alejada de la política que los partidos se juntan "por las sillas".

Gonzo lleva entonces la cuestión directamente a Rufián, quien está escuchando atentamente este debate, aunque sus participantes no lo sepan. "¿Se ve haciendo un tándem electoral con Pedro Sánchez?", pregunta. "Absolutamente, no. No, no, no", responde el portavoz de ERC.

Rufián explica su rechazo apelando al papel que, a su juicio, debe desempeñar el espacio a la izquierda del Partido Socialista: "Creo que el PSOE es un partido que tiene que tener un Pepito Grillo constantemente, un 'memento mori' que le recuerde constantemente que son de izquierdas".

Rufián sostiene que el PSOE de Pedro Sánchez es el resultado de "una serie de presiones semanales" y lamenta no tener "más fuerza para presionarle". Por eso considera que una coalición electoral no sería la fórmula adecuada para relacionarse con los socialistas.

Gonzo le plantea entonces la cuestión de fondo: si el objetivo es evitar que PP y Vox gobiernen, ¿por qué no concurrir juntos para evitar la pérdida de votos? Rufián responde que la izquierda tiene un electorado diverso y que no todo el mundo quiere votar al PSOE. "La solución no tiene que ser que nos hagamos todos del PSOE porque hay mucha gente que no quiere votarlo y que lo vota con la nariz tapada", afirma.

Rufián recuerda lo sucedido en las elecciones de 2023 y cuenta que algunos antiguos votantes de ERC le dijeron entonces que, aunque hubieran votado anteriormente a su formación, consideraban que quien podía frenar a la derecha era el Partido Socialista. Según su interpretación, Sánchez se presenta como "el primo de Zumosol" frente al fascismo.

El político catalán sí defiende, en cambio, buscar fórmulas de entendimiento a la izquierda del PSOE. Afirma que es necesario encontrar una fórmula que permita "sumar a la izquierda del PSOE" y repetir la actual aritmética parlamentaria. A su juicio, hay que frenar el escenario que describe como "lo que viene". Rufián habla de "mucho sufrimiento social" y menciona "ilegalizaciones, encarcelamientos", cambios en los sistemas públicos de educación y sanidad y "privatizaciones". También señala como referencia "lo que está sucediendo en Madrid hace muchos años".

Sin embargo, Rufián lo tiene claro: "La alternativa no es que nos hagamos todo del PSOE. La alternativa es someter al PSOE, someterle. Sumar y someterle".

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