Un politólogo analiza el auge de Vox entre los jóvenes: "La extrema derecha es el nuevo punk"

Manuel Rodríguez, politólogo, analiza en este vídeo cómo se ha visto a padres junto a sus hijos menores insultar a los acampados en Sol: "Había un poso contra los avances sociales del Gobierno socialista que estaban en las casas".

El politólogo Manuel Rodríguez analiza la encuesta del CIS que afirma que para los jóvenes entre 18 y 25 años Vox es la primera opción política. "La extrema derecha es el nuevo punk", afirma el experto, que destaca que "gran parte de los chavales nacieron a partir de 2010 y gran parte de su vida adolescente la están viviendo bajo el Gobierno socialista, para ellos el orden, el Estado, está siendo el Gobierno de Sánchez". El politólogo afirma que, de esta forma, los antisistemas son la extrema derecha, en la actualidad.

Además, el experto analiza las imágenes de menores insultando junto a sus padres a los acampados en Sol a favor de la vivienda: "Legitimar una serie de discursos por parte de las administraciones acaba facilitando que llegue a la calle". "Había un poso de antifeminismo y los avances sociales del Gobierno socialista que estaban en puntos de socialización como casas, colegios y redes sociales", explica el politólogo, que destaca que "muchos de estos chicos reaccionan contra lo que para ellos les han intentado meter en el día a día".

Por otro lado, Rodríguez afirma que "los varones ven amenazas en el feminismo como movimiento social": "Hay una pequeña paradoja porque a los chicos jóvenes se les pide otro tipo de masculinidad y en muchos casos se ve como amenaza, pero como pasaba hace 20 años en cuestiones de igualdad y LGTBI". "Esta reacción de la extrema derecha tiene que ver con el feminismo, el independentismo y en muchos casos, como en Francia, con la cuestión climática", señala el politólogo, que destaca que "está pasando en todo el planeta": "No es un fenómeno cultural sino que también hay una estrategia internacional por parte de personas" y asociaciones, entre los que señala Milei o Trump. Por ello, concluye afirmando que "es un fenómeno cultural, pero también hay gente que lo está empujando".

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