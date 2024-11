María Isabel Albalat, alcaldesa de Paiporta, epicentro de la tragedia; ha hablado con laSexta sobre la situación que vive su municipio y ha actualizado el número de fallecidos por los efectos de la DANA, que asciende ya a 70. No descarta que esta cifra aumente en las próximas horas.

La edil, que no ha podido contener las lágrimas, prometía ante los micrófonos de laSexta que harán todo lo posible por que la localidad vuelva a ser la de antes. "Esto no es Paiporta, esto es una desolación", ha declarado. "Estoy segura de que lo vamos a sacar adelante, pero no sé ni cómo, ni cuándo. No vamos a parar hasta que lo podamos solucionar o que Paiporta vuelva a ser lo que ha sido siempre", ha indicado.

Paiporta ha cambiado radicalmente desde el pasado martes, 29 de octubre, cuando el temporal azotó sin piedad el municipio llevándose vidas e inmuebles por delante. Se trata de uno de los epicentros de la catástrofe, uno de los que más ha sufrido la DANA y donde han encontrado decenas de fallecidos en el casco urbano y seis en una residencia de ancianos, ubicada a las afueras de la población.

Según ha informado la alcaldesa, ha muerto mucha gente atrapada en sus coches, ya que "Paiporta no suele inundarse"; por lo que la gente "no tenía ningún miedo" a que sucediera algo de estas magnitudes. "Aquí, cuando llueve, la gente suele bajar a los garajes a sacar los coches por si se inundan", ha explicado en declaraciones previas. "Ahí pensamos que se quedaron atrapados", ha indicado.

En cuanto a los muertos encontrados en la residencia de mayores, ha contado que "estaban cenando y se encontraban en el comedor" con el personal y no han podido escaparse porque tenían movilidad reducida. Asimismo, ha señalado que han habilitado "un colegio que tiene luz para el que necesite un refugio". "Me consta de la solidaridad entre unos y otros", ha añadido.

Entre los fallecidos "hay menores, jóvenes, personas mayores, familias, hay de todo", ha lamentado Albalat en otra entrevista en EFE. "Parece ser que buena parte de los fallecidos estaban intentando mover los coches", ha indicado. A esto se suma que el agua entró en muchas plantas bajas donde residía gente muy mayor.

El municipio de Paiporta, ha señalado la alcaldesa, no está preparado para la lluvia porque hasta ahora no había sufrido inundaciones y, por ello, hay mucha construcción de viviendas en planta baja.

Paiporta es una localidad del área metropolitana de València situado a escasos diez kilómetros al suroeste de la capital, con una población algo superior a los 25.000 habitantes.