Teresa Rodríguez pone en valor "el trabajo silencioso" del Sindicato de Inquilinas hasta el estallido con Maricarmen: "No es de un día para otro"

Teresa Rodríguez aplaude las movilizaciones tras el desahucio de Maricarmen. "Es la forma de salir de este marco reaccionario de mierda en el que estamos instalándonos", comenta en Salvados.

Teresa Rodríguez ha seguido desde su casa las imágenes de la acampada de Sol tras el desahucio de Maricarmen, reconoce en Salvados. La que fuera una de las caras del 15M considera que lo ocurrido no puede entenderse como una reacción espontánea, sino como el resultado de un trabajo previo.

La exdiputada de Adelante Andalucía asegura que ha seguido todo lo sucedido con "un entusiasmo increíble". "Maricarmen hay muchas todos los días en todas las latitudes de España, pero esta Maricarmen por fin ha puesto a la gente a dar un golpe en la mesa", explica.

En ese proceso, Rodríguez destaca especialmente la labor del Sindicato de Inquilinas. "Esto no es de un día para otro", señala, antes de reivindicar el trabajo que se ha realizado durante años antes de que la movilización alcanzara la dimensión actual.

De hecho, considera que el movimiento no terminará con el caso de Maricarmen. "Podría haber sido un desahucio más y esto no se va a acabar con Maricarmen. Estoy segura de ello", afirma.

Rodríguez aprecia además un cambio en los "marcos comunicativos". A su juicio, se ha vuelto a hablar de "lo social, lo importante, lo cotidiano, la necesidad de organizarnos, de no odiar, de abrazar, de parar desahucios".

Para ella, esa transformación tiene un valor político enorme, "mucho más que 425.000 diputados que sacara la izquierda en las instituciones".

La exdirigente andaluza habla así de un "nuevo ciclo de movilizaciones" y considera que la experiencia de las acampadas demuestra que existe una capacidad de organización social que durante mucho tiempo había permanecido menos visible.

"No todo el mundo es tan cabrón. Te metes en las redes sociales y parece que todo el mundo va a lo suyo y a fastidiar a los demás. Hay bondad y hay gente preocupada de cómo le va la vida a los demás", comenta en el programa de laSexta.

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