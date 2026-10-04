Hoy, en Salvados, Gonzo analiza la ola de indignación social por la vivienda junto a Teresa Rodríguez, exeurodiputada y exdiputada andaluza

Gonzo viaja a Cádiz para hablar con Teresa Rodríguez, la que fuera eurodiputada con Podemos y más tarde diputada en el Parlamento andaluz con Adelante Andalucía, sobre el nuevo estallido en las calles.

Salvados viaja a Cádiz esta noche, a las 21:30 horas en laSexta, para analizar junto a Teresa Rodríguez la nueva ola de movilización social en torno a la vivienda. Gonzo conversa con la exeurodiputada y exdiputada andaluza sobre las similitudes y diferencias con el 15M, el papel de la izquierda y el auge de los discursos reaccionarios, en una entrega que también recoge las voces de los ciudadanos movilizados en la Puerta del Sol de Madrid.

La emisión de la pasada semana con Gabriel Rufián alcanzó récord obteniendo sus mejores datos desde noviembre de 2025. Subió tanto en cuota como en seguidores hasta conseguir un 9,6% de share, con 1.138.000 seguidores de media y más de 3 millones de espectadores únicos, situándose como el programa más visto de la cadena desde mayo. Además, con este resultado fue lidera entre todas las ofertas privadas, aventajando a su inmediato competidor en +3 puntos y a la principal cadena de su grupo rival en +2,6 puntos.

Las manifestaciones multitudinarias y las plazas llenas de gente exigiendo cambios en las políticas de vivienda han devuelto al país una imagen de movilización masiva. Es inevitable pensar en el 15M y buscar las semejanzas y diferencias entre el estallido social de estos días y el de 2011.

Salvados ha querido saber cómo ve el actual escenario uno de los referentes más destacados de aquel primer movimiento indignado, que ahora observa todo el panorama desde la distancia. Teresa Rodríguez, quien primero fuera eurodiputada con Podemos y más tarde diputada en el Parlamento andaluz con Adelante Andalucía.

Tras cumplir los ocho años que ella misma fijó como tiempo máximo para ejercer cargos institucionales, había regresado a su plaza de profesora de instituto. Sin embargo, su vida sufrió un paréntesis forzoso al ser diagnosticada de un cáncer de mama del que actualmente se recupera. En la tranquilidad de su casa de Cádiz, recibe a Gonzo para compartir un café y ofrecerle las claves políticas y sociales de este momento decisivo.

En paralelo a esta reflexión, las cámaras del programa se han adentrado en la acampada de la Puerta del Sol en Madrid, recogiendo de primera mano el enfado, la frustración y las exigencias de las personas allí concentradas tras el mediático desahucio de Maricarmen.

Del desgaste institucional a la fuerza recuperada de la calle

En la charla íntima con Gonzo, Teresa Rodríguez se sincera sobre cómo el cáncer ha cambiado sus prioridades y relata su experiencia como paciente de la sanidad pública andaluza, ahora gestionada por el PP.

Ya sobre la situación social y política, Rodríguez analiza con entusiasmo el actual despertar de la calle por el problema de la vivienda. Asegura que este movimiento tiene "mucho más potencial" que el propio 15M al tener exigencias muy concretas y una firme determinación, calificando de "migajas" los nuevos decretos gubernamentales de los que advierte que, si decepcionan, seguirán abonando el terreno a la ultraderecha.

A lo largo de la tarde, la exdirigente andaluza reflexiona sobre la impotencia y el desgaste que supone la política activa, asumiendo que "las instituciones te desactivan". Desde esa experiencia, repasa el fracaso de la izquierda de la última década, asegurando que entrar a gobernar con el PSOE fue un error estratégico. ¿Deberían los partidos "a la izquierda del PSOE" presentarse unidos a las próximas elecciones?

La conversación aborda también la normalización de los discursos reaccionarios. Rodríguez defiende la necesidad innegociable de aplicar los derechos humanos ante crisis migratorias como la que atraviesa Ceuta, rechazando comprar los marcos de la extrema derecha por miedo electoral. Además, como profesora de secundaria que volverá a tratar a diario con adolescentes, ofrece un lúcido diagnóstico sobre el retroceso de los valores feministas entre los jóvenes.

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