La baronesa Thyssen ha negado que durante los años que ella estuvo en Hollywood conociera abusos sexuales: "Yo no lo viví, además no sé por qué se sacan ahora cosas que han ocurrido hace 30 o 25 años sin pruebas". No obstante, ha apuntado que si ella hubiera sido agredida sexualmente, lo hubiera denunciado "en ese momento".

Además, Tita Cervera ha destacado que "si una actriz de cine no quiere, no hace el papel y ya está". En este sentido, apunta que no cree que nadie "te ate el cuello".

Cuando Évole le dice que igual ha habido abuso de poder, la baronesa Thyssen replica: "¿Cómo abuso de poder? Y abuso de idiota, ¿o qué? ¿Una mujer es tonta o qué le pasa? Las mujeres hemos sido fuertes toda la vida. Juana de Arco, Agustina de Aragón, hay muchas heroínas. La mujer, si no quiere... A no ser que te estrangulen y te violen, eso es otra cosa".

"Lo que encuentro mal es los que matan a una mujer, a esos los ahorcaría. Eso es otra cosa. O los que violan a una mujer en la calle, a esos los ahorcaría", ha añadido.