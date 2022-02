"Estuvimos a piques (a punto) de que la reforma laboral decayese. Ellos decían que no estaba en peligro la norma y eso no era verdad. Con las cosas de comer no se juega". Es el duro mensaje que Yolanda Díaz le ha enviado a Esquerra Republicana y a Gabriel Rufián desde su entrevista con Gonzo.

Y es que los independentistas votaron en contra de la validación de la reforma tras largas semanas de negociación con el Ministerio de Trabajo alegando que no se estaban tocando las indemnizaciones por despido.

Por su parte, la vicepresidenta segunda considera que se ha hablado "de proyectos personales" y "eso hay que explicárselo a los trabajadores".

¿Estuvo a punto de dimitir por la reforma laboral? Yolanda Díaz responde

Días antes del debate por la reforma laboral la vicepresidenta aseguró en una entrevista con Gonzo que tenía tomado pensar una decisión en caso de que esta no salir adelante. ¿Hablaba de dimitir? Lo vemos en este vídeo: