"Le escuché una vez a El Gran Wyoming decir que antes los hijos no se planificaban, los hijos se tenían", reflexiona Gonzo con María Galiana, que le da la razón. Entonces, si la actriz tuviera otra vez 20 años, y con la educación sexual que hay ahora, ¿cree que volvería a tener seis hijos?

"Quizá no", explica Galiana, que recuerda cómo dando a luz a uno de sus hijos se le cayó directamente al suelo. "Isidro Loseta, alias el Espontáneo, nació el 15 de mayo, el día de San Isidro", recuerda Galiana, que fue a la clínica y en un sillón mientras esperaba a que el médico llegara para reconocerla, el niño salió. "Gracias a dios que me había quitado las bragas. Entonces digo, 'ay, ay, ay, que me está empujando, que me está empujando' y se salió al suelo". Pero la anécdota no acaba ahí y es que su marido "volvió corriendo cuando oyó llorar al niño" y llenó al niño de tabaco. Puedes conocer la anécdota al completo en el vídeo de arriba.