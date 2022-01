El psicólogo y profesor Paco Estupiñá explica qué deben hacer los políticos mejorar la cuestión de la salud mental entre los jóvenes del país. "Hay medidas directas e indirectas", explica el experto, que afirma que "la tasa de profesionales sanitarios públicos que tienen que ver con la salud mental es inferior a la de los países de nuestro entorno". Las indirectas tienen que ver con las condiciones de vida. Por ejemplo, el alquiler o el futuro.

Para terminar el programa, Gonzo pregunta a estos jóvenes si les ha ayudado compartir su experiencia en Salvados. Todos afirman que sí. Incluso, Isa Huete reflexiona sobre lo importante que es hablar de ello: "Es una forma de confirmar de que no es algo de que me tenga que avergonzar. Da igual lo mal que lo hayas pasado, lo mucho o poco que hayas llorando, puedes decirlo porque no está mal".

Autolesiones, palizas en el colegio y un mal diagnóstico

"Empezaron manifestándose con dolores de estómago que no sabía de dónde venían, me daban dolores en las piernas y tenía pesadillas en las que me despertaba gritando y llorando", explica la joven en este vídeo, en el que afirma que desde los 8 a los 14 años le diagnosticaron hipocondriaca.