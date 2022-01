Isabel Huete cuenta en Salvados cómo comenzó a sufrir problemas de ansiedad desde los ocho años. "Empezaron manifestándose con dolores de estómago que no sabía de dónde venían, me daban dolores en las piernas y tenía pesadillas en las que me despertaba gritando y llorando", explica la joven, que afirma que desde los 8 1 los 14 años le diagnosticaron hipocondriaca.

"A partir de los 14 años empezaron ataques violentos y empecé con el tema del hospital, donde me diagnosticaron ansiedad y depresión", recuerda la joven, unos problemas de salud mental que más adelante se transformó en agorafobia y trastorno alimenticio. Pero, ¿qué sucedió en su vida para sufrir esos problemas con ocho años? "Mis padres no estaban juntos y yo me crié con mis abuelos, cuando mi abuelo se murió y empecé a vivir con mis padres y vi cosas que no eran normales empezó a manifestarse todo poco a poco", explica Isa Huete, que recuerda cómo su paso por el colegió tampoco fue bueno: "Me llevaba palizas detrás del gimnasio y le decías algo a los profesores y decían que eran cosas de críos". Todo ello hizo que estuviera prácticamente dos años sin salir de su casa: "Empiezas con autolesiones y pensamientos negativos constantes".