Gonzo entrevista a María Galiana sobre su papel de Herminia en 'Cuéntame': "Con esa sinceridad, ¿le has pedido a los guionistas de 'Cuéntame' que maten a Herminia?". "Pues puede ser que sí, puede ser que sí que me maten", destaca la actriz tajante ante Gonzo y Echanove, que no puede evitar una carcajada ante la sinceridad de la actriz.

"Pero mientras las redes sociales digan las cosas que dicen, que yo no las tengo pero me las cuentan, pues me tienen que mantener a la fuerza, porque la Herminia es una cosa que está ahí y la gente la ve", reflexiona Galiana, que afirma que si mataran a Herminia cree que "iba a haber un motín": "Yo no tengo más remedio porque forma parte de un estatus y tengo que pagar muchas cosas". Puedes ver el momento al completo en el vídeo de arriba.