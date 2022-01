Gonzo charla con Amaia Romero y Jaime Lorente sobre los problemas de salud mental que han sufrido. ¿Les llegó la fama demasiado repentina? "Yo creo que sí", destaca el actor, que afirma que llegó a Madrid "sin querer hacer nada de ficción". "Lo hice porque el teatro no da mucho dinero", afirma Jaime Lorente, que recuerda sus primeros trabajos en series: "El primero fue 'El secreto de Puente Viejo' y 'La casa de papel'".

Además, el actor confiesa que se ha considerado "un objeto": "He sentido el amor de la gente, pero me paraban por la calle y me pedían una foto y me consideraba un 'souvenir', nadie me preguntaba cómo estoy". "Yo sigo siendo el de siempre", insiste Lorente, que afirma que no es "'La casa de papel' ni un personaje público": "Necesito que la gente me mire como una persona normal, déjame fallar". Algo, que comparte Amaia Romero, que afirma que la gente siempre espera que sea de una forma concreta. Puedes ver las reflexiones de ambos ene l vídeo principal de esta noticia, donde la cantante se sorprende ante la confesión de Jaime Lorente sobre 'La casa de papel'.