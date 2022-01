Jaime Lorente afirma que se siente reflejado en varias cosas de los problemas de salud mental que cuenta Amaia Romero en Salvados. Y es que el actor confiesa que todavía sigue "en un proceso de localizar". "Lo principal que me ha hecho sufrir y estar triste me pasa por la sobreexposición que me viene con el trabajo y 'La casa de papel", explica Lorente, que destaca que no trabajo como actor por el éxito.

"Yo no ganaba un duro y era feliz", destaca Jaime Lorente sobre su paso por el teatro. Algo que cambió con el boom de 'La casa de papel', donde interpreta a Denver: "'La casa de papel revienta y yo soy una persona triste". "Digo, ¿ahora que estoy consiguiendo lo que siempre he pensado que quería conseguir, al pozo", afirma el actor, que destaca que estaba luchando por un sueño que no era suyo: "Me sentía mal por pasarlo mal porque había supeditado la relación con amigos y familiares para conseguir esto y ahora estaba mal". ¿Cómo eran sus días en el pozo? "Días de querer dejarlo todo", explica Jaime Lorente, que confiesa ser una persona muy insegura. Puedes ver su reflexión al completo en el vídeo de arriba.