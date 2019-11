Gonzo habla en Salvados con dos menores que viven en el Centro de Acogida para Menores No Acompañados 'La Purísima', en Melilla. Ambos critican las condiciones en las que viven: "Te hablan muy mal y con mucha agresividad en sus palabras. Siempre hay maltrato en el centro".

Además, destacan que "algunos vigilantes te meten en un cuarto que no tenga cámaras y empiezan a maltratarte. Te maltratan de cualquier manera, te pegan y te humillan". Por último, explican que después de que les peguen, los vigilantes les "piden perdón" para "que no denuncies". "No te chantajean a la cara, te la juegan con los papeles", concluyen.

Otros momentos destacados

Éstos no son los únicos que denuncian los actos de los trabajadores del centro de La Purísima. Otro menor no acompañado cuenta a Gonzo en este vídeo de Salvados cómo se escapa hasta una chabola para no sufrir las condiciones del centro. Incluso, el joven se emociona y comienza a llorar al contar su historia.

En otro momento, Gonzo habla con dos menores no acompañados que viven en las calles de Madrid y Barcelona. Uno de ellos, incluso, confiesa en este vídeo que ha llegado a robar: "No robo por dinero, sino para comer". Eso sí, todos tienen una cosa clara: quieren conseguir papeles para poder trabajar.