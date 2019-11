Gonzo habla con un menor no acompañado sobre su situación en España. El joven, que vive en el Centro de Acogida La Purísima, en Melilla, muestra a Gonzo una chabola en la que pasa el tiempo cada vez que puede salir del centro.

"Siempre vengo aquí, porque hay maltratadores en el centro y no puedo quedarme ahí", reconoce el menor. Además, el joven, que muestra una herida en la mano, destaca que se cayó en el descampado pero que no fue al hospital porque, aunque avisó a los trabajadores de La Purísima, ellos no le creen.

Por último, el menor se emociona y comienza a llorar al ser preguntado sobre su vida en Marruecos y las esperanzas que tenía de conseguir un futuro mejor al llegar a España.

Otros menores no acompañados también critican las acciones de los trabajadores de La Purísima: "Los vigilantes nos maltratan de cualquier manera". Ambos destacan en este vídeo de Salvados a Gonzo que, incluso, éstos les chantajean con los papeles para que no denuncien las palizas.

En otro momento, Gonzo habla con dos menores no acompañados que viven en las calles de Madrid y Barcelona. Uno de ellos, incluso, confiesa en este vídeo que ha llegado a robar: "No robo por dinero, sino para comer". Eso sí, todos tienen una cosa clara: quieren conseguir papeles para poder trabajar.