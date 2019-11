Gonzo habla en Barcelona con dos menores no acompañados sobre su situación en España. Ambos han vivido o viven en la calle. "A veces comemos y otras no, tenemos que robar, si no robas, no comes y nadie te da comida", cuentan al periodista en Salvados.

Por otro lado, declaran que "en la calle se toma droga": "¿Qué vas a encontrar en la calle?, ¿gente buena? Claro que te vas a meter en líos. Estás solo en la calle dando vueltas y vas a tomar algo para que pase el tiempo".

Otros momentos destacados

Otros menores no acompañados critican las acciones de los trabajadores del centro de acogida de Melilla La Purísima: "Los vigilantes nos maltratan de cualquier manera". Ambos destacan en este vídeo de Salvados a Gonzo que, incluso, éstos les chantajean con los papeles para que no denuncien las palizas.

Éstos no son los únicos que denuncian los actos de los trabajadores del centro de La Purísima. Otro menor no acompañado cuenta a Gonzo en este vídeo de Salvados cómo se escapa hasta una chabola para no sufrir las condiciones del centro. Incluso, el joven se emociona y comienza a llorar al contar su historia.