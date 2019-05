Jordi Évole habla en Salvados con una pareja de ancianos sobre su vida. Ella, segoviana y él, madrileño, viajaron a Cornellà porque una de las hermanas de él vivía ahí y, ya no se movieron. A ella le cautivó la playa, el mar. "Dije, 'de aquí no me voy' y no me he ido", recuerda ella. "Solo volvimos a Madrid a casarnos", destacan.

"Me casé en Chamberí y Sara Montiel era mi vecina", cuenta ella a Jordi Évole. Incluso, su relación con Montiel hizo que cuando la cantante visitó Barcelona les invitara a su actuación. "Sara vivía en el piso de arriba, menudas fiestas que hacía cuando era Semana Santa en aquellos tiempos", recuerda la pareja.

Preguntados por Évole sobre cómo han aguantado tanto tiempo tan unidos, la mujer afirma que ella "siempre hacía" lo que el marido decía: "Siempre lo que decía él estaba bien". "Eres mandón, reconócelo. Yo me he adaptado ya a tu carácter y ya está", le dice a su marido.

