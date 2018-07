30 horas esperando a Nicolás Maduro o cómo cerrar "una de las entrevistas más perseguidas de la historia" por Salvados

Évole mostró a Nicolás Maduro en Salvados el testimonio de Iván, un hombre que tiene conseguir los medicamentos en Panamá para seguir viviendo. El presidente de Venezuela achacaba a la falta de medicamentos a "una guerra económica" contra el chavismo: "Se los llevan las mafias".

A su vez, Nicolás Maduro explicaba que la crisis económica de Venezuela se debe al "sometimiento de país durante los últimos cuatro años a la imposición de un sistema de cambio ilegal dominado desde Miami por EEUU". A lo que Jordi Évole le respondía con una pregunta: "¿Qué se le pasa por la cabeza cuando ve que un venezolano tiene que pagar pañales con una bolsa llena de billetes?".

Nicolás Maduro también aseguró que "en Venezuela hay una democracia y se vota cada cinco años", por lo que señaló que para él una dictadura es "traer a 60 millones de negros de África y convertirlos en esclavos y llegar en 1492 a exterminar 800 millones de indios".

Sobre su relación con la iglesia, el presidente de Venezuela destacaba que el papa le dio "una recomendación" que siempre "ha aplicado al máximo": "Me dijo que a pesar de la conducta de la cúpula de la iglesia no peleara con ellos y yo hice el esfuerzo; ha sido una buena recomendación". Tras asegurar que no "pelea" con la iglesia, Évole replicaba utilizando "el palo que había dado a Cáritas" el propio Maduro.

Preguntado sobre José Luis Rodríguez Zapatero, Nicolás Maduro aseguraba que el expresidente de España "había ayudado mucho a la paz de Venezuela en los últimos 12 años" y apuntaba a la peligrosidad de la relación España-Venezuela: "Lo que diga de Zapatero le puede perjudicar porque en España persiguen a quien ayuda a la paz de Venezuela".

Évole no dejó escapar la oportunidad de preguntar al presidente venezolano por su tan comentada relación con miembros de Podemos. Maduro fue tajante: negó que Venezuela financiara a Podemos e incluso aseguró no conocer a Pablo Iglesias.

"Usted habla de los golpes de Estado de Leopoldo López, pero cada año conmemora el golpe de Estado del 92 de Hugo Chávez", esa fue la pregunta de Jordi Évole sobre golpes de Estado que puso contra las cuerdas a Nicolás Maduro.

Nicolás Maduro también aseguró en Salvados que cuando Rajoy "recibe esas respuestas fuertes es porque él se ha metido con Venezuela" y declaró que el presidente español le ha "mandado mensajes para tener buenas relaciones, pero al final hacen su política exterior bajo el dictado de Washington": "¿Quién es Rajoy para opinar sobre Venezuela?".

Además, Jordi Évole preguntó a Nicolás Maduro si se considera una persona diplomática. El presidente respondía afirmativamente, a lo que el periodista contestaba con varias imágenes sobre los ataques de Maduro a varios líderes internacionales como Donald Trump. "Soy un combatiente de la palabra", respondía el presidente.

Por último, después de que Nicolás Maduro regalara la Constitución de Venezuela a Jordi Évole y le recomendara que pusiera en su tablet "la manifestación gigantesca" que se vivió en el país para la creación de la Asamblea Constituyente, el periodista le preguntaba así "si lo que quería era una entrevista complaciente":