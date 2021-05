Gonzo entrevista al doctor Juan Luis Delgado, jefe del departamento de Medicina Materno Fetal del Hospital Virgen de la Arrixaca, el hospital público de referencia en Murcia y uno de los que manda a las mujeres que quieren o deben abortar a clínicas privadas. El doctor, padre de siete hijos, se autodenomina "ginecólogo cristiano".

"¿Por qué no se hace ninguna interrupción del embarazo en el hospital?", pregunta Gonzo a Delgado, que señala que "la decisión tiene que ser asumida por los dirigentes y por el servicio de salud". Además, el médico señala que él mismo conoce las malas experiencias de las mujeres en las clínicas privadas a las que el hospital las manda a abortar. Entonces, ¿por qué las manda?, "¿de verdad no prefiere atender a sus pacientes en el hospital?", pregunta indignado Gonzo, que también le recuerda que "la ley dice que a la paciente se le debe indicar que hay una objeción de conciencia por anticipado y de forma escrita. ¿Eso se hace en este hospital?". El médico confiesa que "no hay una lista de objetores".

"¿Cuáles son los impedimentos que le pone la Consejería de Sanidad de Salud de la comunidad de Murcia para poder realizar interrupciones del embarazo, abortos en un hospital público de esta comunidad?", insiste Gonzo al médico, que reconoce que "a día de hoy ninguno". Puedes ver en el vídeo principal de esta noticia el momento completo en el que Gonzo pone en apuros al jefe del departamento de Medicina Materno Fetal del Hospital Virgen de la Arrixaca, quien, finalmente, reconoce que el sistema está fallando a las mujeres que quieren abortar.