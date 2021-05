Gonzo entrevista al doctor Juan Luis Delgado, jefe del departamento de Medicina Materno Fetal del Hospital Virgen de la Arrixaca, el hospital público de referencia en Murcia y uno de los que manda a las mujeres que quieren o deben abortar a clínicas privadas. El doctor, padre de siete hijos, se autodenomina "ginecólogo cristiano".

¿Cuál es el acompañamiento cuando la decisión de la madre es interrumpir el embarazo? "En este hospital no se hacen abortos a día de hoy. Se ha practicado alguna interrupción de embarazo en casos extremadamente graves de situaciones donde a la mujer no podíamos trasladarla a ningún sitio. En situaciones muy excepcionales, pero, en general, no se hacen", explica el doctor, que detalla cómo entonces "se tramita la interrupción a través del Servicio Murciano de Salud".

"El Servicio Nacional de Salud tiene clínicas con un acuerdo para realizar estas interrupciones" ya que "ningún hospital del Servicio Murciano de Salud hace interrupciones de embarazo en la actualidad". Una declaración que no convence a Gonzo ya que segundos antes le había dicho que si la madre decía abortar desde el hospital la acompañaban en su decisión: "Me había dicho que hacían el acompañamiento fuese cual fuese la decisión. Pero me dice que aquí no se practican abortos. Entonces, cuando la madre decide interrumpir el embarazo, lo que veo es que el acompañamiento en este hospital no es hasta el final".

"Se para, está parado", reconoce el médico. Pero "¿no tienen el mismo derecho de acompañamiento que una madre que decide ir hasta el final del embarazo?", pregunta Gonzo sorprendido ante la situación a la que se tienen que enfrentar las mujeres que deciden abortar en Murcia. "Ahí entramos ya en el punto clave de esta historia que es cuando chocan dos derecho el derecho de los profesionales a la objeción de conciencia y el derecho de los padres a interrumpir el embarazo". "Hablemos de esa colisión de derechos", responde tajante Gonzo, que pide al médico que explique el significado de autodenominarse "ginecólogo cristiano": "¿Usted ha ejercido la objeción de conciencia?". Puedes ver el tenso momento en el vídeo principal de la noticia.