El expresidente de Bolivia, Evo Morales, ha asegurado en Salvados que ha recibido "innumerables" llamadas de líderes internacionales: "A mí me llaman presidentes de izquierda y de derecha. Saben el trabajo que hacemos y algunos me dicen 'presidente, todo mi apoyo, pero no le diga a la prensa que te he llamado'".

Preguntado sobre si recibió la llamada de Antoni Brufau, presidente de Repsol, ha asegurado que no responderá a esa pregunta "por el bien o por el mal de quienes llamaron y no llamaron".

Además, Morales ha comparado su caso con el de otros países como Alemania o la propia España. "Se cuestiona mi continuidad, pero no la continuidad de Alemania. O muchos países, en España, por ejemplo, su expresidente estuvo creo 14, 15 años. ¿Quién lo ha cuestionado? Pero como se trata de un indio, hay que cuestionarlo todo. Esa es la diferencia. Tal vez eso tengamos internamente como latinoamericanos".

El expresidente boliviano también ha explicado que renuncia a su candidatura "por la paz", pero ha advertido de que “si se quieren elecciones limpias, transparentes", hay que "respetar los derechos políticos".

Por su parte, Carlos Mesa, candidato de Comunidad Ciudadana (oposición), ha explicado a Gonzo que no ha recibido la llamada del presiente del Gobierno español, pero sí de "una personalidad muy importante del ejecutivo".

Preguntado sobre la posibilidad de que Evo Morales pueda volver a Bolivia señala que sería posible aunque "tendría que enfrentar procesos que se le abrirán o que se le deben abrir": "Lo que no puede es ser candidato a la presidencia, eso está claro".

"La Constitución es tajante, el artículo 168 es muy claro, no se puede ser presidente más de dos veces consecutivas en el país", ha zanjado Mesa.