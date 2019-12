Gonzo pregunta a Carlos Mesa sobre en qué se diferencia Evo Morales y él. "En nuestra concepción de la democracia, yo creo que Morales ha sido siempre una persona autoritaria, siempre ha concebido el poder como una relación amigo-enemigo, como la construcción de una hegemonía. No es un demócrata en su esencia. Yo soy, por definición, un militante del republicanismo democrático", destaca el líder de la oposición.

Por su parte, Evo Morales tiene clara la principal diferencia entre ambos: "Yo he llegado al Gobierno, a la presidencia, primero, con la verdad y la honestidad, que son valores de cualquier ser humano; y, segundo, he llegado por la patria y no por la plata".