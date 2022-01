Uno de cada dos jóvenes entre 15 y 29 años reconoce tener problemas de salud mental. Pero, ¿qué particularidades tiene esta generación que les hace tan vulnerables en sus problemas de salud mental? El profesor y psicólogo Paco Estupiñá explica que una de las cosas ha sido la pandemia, la cual ha pillado a los adultos con "la vida más hecha", pero a los jóvenes "con la vida por hacer".

Otro de los aspectos es la tecnología. "Internet se ha convertido en un escenario que condiciona mucho cómo las personas se ven a sí mismas", destaca el psicólogo, que muchas personas creen que valen lo que consiguen en Instagram. Adrián Oliva afirma Instagram y Twitter le hacía mucho daño porque no podía evitar las comparaciones. Este estudiante de Farmacia recuerda que la vida perfecta que mostraban los famosos que seguía en Instagram le influenciaban mucho. "Es mentira", destaca Jaime Lorente, que desmonta la vida perfecta que se enseña en Instagram. Además, Amaia Romero cuenta cómo las redes sociales también afectan a cómo ven su cuerpo los jóvenes, especialmente las chicas: "Me comparaba con otras chicas y me hacía sentir muy fea o con miedo a mostrarme en general".