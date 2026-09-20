Joaquín Reyes se sincera sobre el final "sobrevenido" de 'los chanantes': "Las amistades se deterioran, eso es inevitable"

Durante el viaje de Salvados desde Albacete hasta El Mojón, Joaquín Reyes recuerda ante Gonzo cómo terminó la etapa televisiva de los chanantes y cómo la evolución personal de cada uno de ellos alteró su relación.

El final de los chanantes no llegó acompañado de una gran ruptura televisiva. Durante la entrevista de Gonzo en Salvados, mientras ambos viajan desde Albacete hacia El Mojón, Joaquín Reyes lo describe más bien como algo que ocurrió mientras todos evolucionaban y las circunstancias profesionales iban siendo diferentes a las iniciales, cuando solo eran chavales haciendo el humor absurdo que les gustaba, sin más pretensiones.

Con el tiempo, se convirtieron en grandes amigos. Pero "las amistades se deterioran, eso es inevitable", reconoce.

El humorista explica que, mientras el grupo crecía profesionalmente, también cambiaban las relaciones entre sus integrantes: "La gente va cambiando y también los roles"

El cómico considera además que tuvieron una circunstancia poco habitual: a todos les fue bien profesionalmente, algo que considera "bastante raro". "Todos tenemos una carrera y estamos trabajando en lo que nos gusta", aplaude.

Pero precisamente ese crecimiento terminó modificando el equilibrio que existía cuando comenzaron. "Cuando estábamos haciendo el programa, no éramos los mismos cuando empezamos que cuando terminamos y ese equilibrio se rompe. Eso hace que las cosas se deterioren", dice con resignación.

El final llegó después de la etapa en TVE y el salto a Neox, en un momento en el que cambiaron responsables y socios. "Fue sobrevenido y por hechos consumados", explica a Gonzo.

Reyes asegura que no sintió "vértigo" por aquella separación. Ernesto Sevilla y él continuaron trabajando juntos en distintos proyectos y todavía mantienen alguno en común... entre otras cosas, aquella polémica gala de los Goya.

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