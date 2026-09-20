El 'repasito' político de Miguel Maldonado con Joaquín Reyes: "Abascal no es tan de derechas como le gusta pensarse"

El viaje de Salvados se transforma en un repaso político en clave cómica cuando Gonzo, Joaquín Reyes y Miguel Maldonado comentan varios nombres a partir de los curiosos imanes que han comprado en Albacete.

La playa de El Mojón se convierte en un improvisado mapa político en este curioso viaje que presenciamos en este programa de Salvados. Miguel Maldonado recibe los imanes que Gonzo y Joaquín Reyes han comprado para él en el mercadillo de Albacete y empieza su particular repaso político en clave humorística, no sin antes hablar de cómo llegaron a pensar en Joaquín como alcalde.

Cuenta Maldonado que los amigos propusieron al 'chanante' presentarse a la alcaldía de Murcia -porque allí es muy querido- y dieron hasta con el eslogan de campaña: "Joaquín Reyes, a funcionar". "No tenemos el programa muy pensado", reconoce Joaquín. Pero le gustan mucho las campañas electorales: "los baños de multitudes, besar chiquillos...". "Eso ya no se hace, solo lo hace el papa", dice Maldonado. "¿Sabéis de dónde viene la palabra 'pontífice'? El papa es el pontífice porque es el puente entre la tierra y el cielo", explica Joaquín.

Dejando al lado esta fantasía y volviendo a los imanes, Santiago Abascal se convierte en uno de los protagonistas. Maldonado cuestiona la imagen que, según él, proyecta el líder de Vox: "N no es tan de derechas como le gusta pensarse".

El cómico desarrolla la idea a través de una comparación muy gráfica: "Su autopercepción es de él montado a caballo llegando a Torre Pacheco, despejando todo".

Y vuelve a insistir en que, en su opinión, la distancia está entre esa imagen y lo que considera que finalmente consigue transmitir: "No es que finja, es que no llega a donde él quiere llegar".

Así, los imanes sirven como excusa para que Maldonado convierta la nevera en una suerte de panel político improvisado.

También hablan, por supuesto, de 'Perro Sanxe' (Pedro Sánchez), Donald Trump, la falta de 'pop' del PP y Felipe González ('Felipón' para ellos).

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