Gonzo comprueba en primera persona lo mucho que quieren los vecinos de Albacete a Joaquín Reyes: "He hecho mucho proselitismo de La Mancha"

En su viaje con Gonzo desde Albacete hasta El Mojón, Joaquín Reyes se reencuentra con su tierra durante una entrevista de Salvados que permite descubrir también el vínculo del cómico con sus vecinos.

Gonzo acompaña a Joaquín Reyes en un viaje desde Albacete hasta El Mojón, el pequeño pueblo costero de Murcia donde el cómico quiere desconectar, en este programa tan peculiar de Salvados. Antes de ponerse rumbo al Mediterráneo, ambos recorren el mercadillo de Los Invasores de Albacete y comprueban que Reyes sigue jugando en casa.

Joaquín Reyes no necesita presentación en Albacete. Basta con darse una vuelta por el mercado para comprobar que el cómico es querido por todos. Gonzo lo acompaña en un recorrido entre camisas llamativas, vecinos conocidos y un vocabulario que parece tener su propio idioma, pero que es compartido por la comunidad. 'Gambitero', 'churretoso', 'gañán' o 'farfollas' son palabras que no solo usan los 'chanantes'.

Entre camisa y camisa, el cómico se detiene ante algunas prendas especialmente llamativas y hasta se inventa una sintonía para una de ellas: "Marrakech man, el misterio del norte de África en tu cuerpo".

Pero el protagonismo acaba siendo para los vecinos. Reyes los saluda, conversa con ellos y demuestra que el vínculo con su tierra no se limita a haber nacido allí.

"He hecho mucho proselitismo de La Mancha. Me he puesto muy cansino... nos hemos puesto muy cansinos con lo de que somos manchegos, que somos de Albacete... y eso la gente lo agradece", explica. "Hay un diccionario de Serna muy bueno que lo he consultado muchísimo, porque me he instruido. No es solamente de nacimiento, luego también he investigado", recalca.

Una declaración que resume buena parte del viaje de Gonzo con Reyes: volver al lugar de origen para comprobar qué queda de aquella identidad manchega que el humorista ha convertido también en una de sus principales señas de identidad.

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