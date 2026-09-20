Miguel Maldonado, sobre Pedro Sánchez ('Perro Sanxe'): "Él juega un partido y si ahora hay que jugar por esta banda, se juega por esta banda"

Durante el tramo final del viaje de Salvados, Miguel Maldonado utiliza el humor para hablar ante Gonzo y Joaquín Reyes de Pedro Sánchez, Felipe González, el PSOE, Donald Trump, Abascal y Julio Anguita.

Los imanes políticos que Joaquín Reyes y Gonzo compraron al inicio de este programa de Salvados en un mercadillo de Albacete terminan convirtiéndose en protagonistas de su viaje hasta la playa de El Mojón, en Murcia. Allí les espera Miguel Maldonado, que se suma al juego con su particular repaso a la política española y a sus protagonistas.

El cómico explica por qué, según su percepción, algunas personas son más indulgentes con él pese a sus bromas políticas. Y lo hace recordando una conversación algo extraña: "Un tío que parecía de ultraderecha me dijo que era 'un poco rojo, pero un cremas'".

Entre los imanes que han comprado aparecen algunos de los grandes rostros de la política española. Uno de ellos es Felipe González, sobre quien Maldonado asegura que le cae especialmente bien. "Veo en él a ese señor que se quita los pantalones cuando viene visita en su casa y si se lo recriminan, le da igual", afirma.

El repaso continúa con Santiago Abascal. Maldonado cuestiona incluso la imagen que el líder de Vox tiene de sí mismo: "No es tan de derechas como le gusta pensarse; no es que finja, es que no llega a donde él quiere llegar". El cómico imagina así su autopercepción, "montado a caballo llegando a Torre Pacheco, despejando todo".

También hay espacio para Pedro Sánchez, al que Maldonado se refiere como 'Perro Sanxe'. Sobre la estrategia política del presidente del Gobierno, apunta: "Él está jugando un partido y si ahora hay que jugar por esta banda, se juega por esta banda".

Joaquín Reyes también aporta su propia visión. Al recordar a Julio Anguita, sostiene: "Él no podía apoyar un PSOE que estaba completamente derechizado".

El PSOE tampoco se libra de las bromas de Maldonado, que tira de ironía al valorar su situación: "Está más fuerte que nunca, no hay corrupción de ningún tipo".

Y entonces llega uno de los imanes que más juego da: 'el Madrid', que no el Real Madrid. Maldonado lo define con una afirmación tan rotunda como difícil de imaginar en una conversación futbolera: "Es el último bastión del antifascismo que queda en este país y en este continente".

El PP, en cambio, tiene un problema diferente: parece haber perdido tirón en la nevera política. "El PP ha perdido mucha potencia pop", apunta Maldonado al comprobar que entre los imanes del mercadillo no aparece ningún representante del Partido Popular. El cómico recuerda que hubo una época con más capacidad de convertirse en icono: "Cuando estaba Rajoy o Rafa Hernando, tenía mucha pegada 'pop'".

Reyes coincide en que al PP siempre le ha costado encontrar un candidato con ese componente pop: "Soraya ha sido lo más cerca que ha estado".

La conversación les lleva también a hablar -con su particular visión humorística del mundo- de Netanyahu o Donald Trump.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido