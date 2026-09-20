Joaquín Reyes reconoce que no pudo levantarse de la cama tras los Goya que presentó con Ernesto Sevilla: "¿Es la peor gala de la historia?"

Joaquín Reyes recuerda ante Gonzo el día después de presentar los Goya junto a Ernesto Sevilla, cuando decidió no levantarse de la cama tras leer las críticas.

Joaquín Reyes recuerda ante Gonzo el día después de una de las experiencias profesionales que más le costó digerir. Durante el viaje de Salvados desde Albacete hasta El Mojón (Murcia), el cómico cuenta cómo las críticas a los Goya que presentó le dejaron sin ganas de salir de la cama.

La mañana comenzó con una llamada indirecta a través de su mujer, Marta. Sus hermanos habían preguntado cómo se encontraba y ella terminó explicándole el motivo. "Es que las críticas no han sido muy buenas", le confesó.

El cómico cogió entonces el móvil y se encontró con unos 300 mensajes. Después empezó a leer titulares. Ahí fue cuando decidió que no iba a levantarse de la cama. "Me parece lo mejor", le contestó su mujer.

Ernesto Sevilla vivió la situación de otra manera. También leyó las críticas, pero reaccionó con una mezcla de sorpresa y humor. "Madre mía cómo nos están poniendo", decía entre risas.

Incluso se encontró con una encuesta online cuyo titular no dejaba demasiado margen para la interpretación: "¿Tú también piensas que es la peor gala de la historia?".

La experiencia dejó a Reyes una lección profesional bastante clara: aprender a decir que no. En aquel año, además, la organización quería que la gala tuviera un marcado carácter feminista y la presentaban dos hombres. "No sé cómo no nos olimos la tostada", reconoce ahora.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido