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Improvisado dúo cómico

Joaquín Reyes y Gonzo 'resucitan' a Bocaseca Man, el mítico personaje de Ernesto Sevilla en La Hora Chanante: "Tengo la lengua como un gatete"

En plena carretera hacia El Mojón, Gonzo y Joaquín Reyes recuperan en Salvados uno de los personajes míticos de La Hora Chanante, nacido de una anécdota familiar de Ernesto Sevilla durante un viaje.

Joaquín Reyes y Gonzo 'resucitan' a Bocaseca Man, el mítico personaje de Ernesto Sevilla en La Hora Chanante: "Tengo la lengua como un gatete"

El trayecto de Albacete a Murcia tiene un inesperado pasajero: Bocaseca Man. Mientras Gonzo entrevista a Joaquín Reyes en Salvados durante el viaje hacia El Mojón, el cómicorecuerda, tras hablar de sus padres y de su visión de la religión como católico practicante, cómo nació uno de los personajes míticos de 'La hora chanante' a partir de una historia protagonizada por Ernesto Sevilla.

El punto de partida es precisamente el mismo recorrido que están haciendo ahora Reyes y Gonzo. Ernesto iba de camino a La Manga con su padre, Gabriel, que "no era muy de parar, quería hacer el viaje del tirón".

El pequeño Ernesto tenía sed y no dejaba de pedir agua. Reyes recuerda cómo le relató aquella situación y cómo inmediatamente vio material para un número cómico: "Me lo contó y yo me moría de risa y le dije que iba a hacer un sketch con eso".

Así nació Bocaseca Man, un personaje cuyo problema era exactamente el que sugería su nombre: una sed monumental durante un viaje sin demasiadas paradas.

El recuerdo termina incluso con el cómico y Gonzo a dúo recuperando la voz y la cancioncilla del personaje: "Tengo la lengua como un gatete".

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