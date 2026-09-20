La admiración de Joaquín Reyes por Miguel Maldonado: "Me gusta mucho cómo combina la chorrada con el humor político"

El viaje de Salvados reúne a Joaquín Reyes y Miguel Maldonado ante Gonzo, que escucha cómo el cómico manchego explica por qué admira la particular mezcla de humor absurdo y política de su amigo.

Miguel Maldonado no es solo el amigo murciano que espera a Joaquín Reyes en la playa de El Mojón. También es uno de los cómicos cuya manera de trabajar despierta la admiración del propio 'chanante'. Gonzo recoge ese encuentro en la entrevista de Salvados.

"Me gusta mucho cómo combina la chorrada. Me siento identificado con muchas cosas que hace: las vocecicas, la ironía... y además, haciendo humor político, que es muy difícil".

Reyes destaca así varios elementos que reconoce como propios y una forma de llevar el absurdo a terrenos que, en principio, parecen bastante menos propicios para la broma.

La política ocupa precisamente buena parte de la conversación posterior entre Maldonado y Joaquín Reyes, que utilizan unos imanes de nevera comprados en el mercadillo de Albacete para construir una peculiar radiografía del panorama político.

Pero antes de entrar en ese repaso, Reyes deja claro qué es lo que le interesa de Maldonado como humorista... y viceversa.

La combinación de "la chorrada" con asuntos políticos permite mantener una mirada satírica sin abandonar el registro absurdo que ambos comparten.

En El Mojón, dos generaciones de humoristas terminan encontrándose en un terreno común: hacer el tonto, sí, pero sin dejar de mirar alrededor.

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