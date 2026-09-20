Joaquín Reyes, sobre las críticas a los Goya que presentó con Ernesto Sevilla: "Querían que fuera feminista y la presentábamos dos tíos"

Joaquín Reyes recuerda en Salvados las críticas que recibió junto a Ernesto Sevilla tras presentar los Goya y analiza el contexto de aquella polémica gala.

Joaquín Reyes no guarda precisamente un recuerdo relajado de la gala de los Goya que presentó junto a Ernesto Sevilla. En el viaje de Salvados de Albacete hasta El Mojón y, tras hablar del final de los 'chanantes', Gonzo recupera con él aquella experiencia y el cómico recuerda que ninguno de los dos partía como primera opción para ponerse al frente de la ceremonia.

"No sé cómo no nos olimos la tostada", dice hoy. Reyes recuerda que no fueron "ni la primera ni la segunda ni la tercera ni la cuarta opción", pero sí fueron los primeros que aceptaron la propuesta.

El contexto tampoco ayudaba. "Querían que la gala fuera feminista y la presentábamos dos tíos". La combinación acabó convirtiendo aquella gala en una experiencia especialmente complicada para los dos cómicos.

Al día siguiente, Reyes cuenta que su mujer, Marta, le trasladó que sus hermanos preguntaban cómo estaba. La inquietud de sus familiares llegó después de conocer la dimensión de las críticas: "No han sido muy buenas".

Reyes miró entonces el móvil y se encontró con unos 300 mensajes. Después de leer los titulares, decidió que no iba a levantarse de la cama. "Me parece lo mejor", le respondió su mujer.

Ernesto Sevilla vivió la situación de otra manera. También leyó las críticas, pero reaccionó con una mezcla de sorpresa y humor. "Madre mía cómo nos están poniendo", decía entre risas.

Incluso se encontró con una encuesta online titulada: "¿Tú también piensas que es la peor gala de la historia?". La conclusión de Reyes después de aquella experiencia fue sencilla: "es mejor no presentar una gala de los Goya si puedes evitarlo".

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