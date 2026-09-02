El monólogo de Ernesto Sevilla sobre la gente que evita pagar las comidas: "El dinero se te ha olvidado, pero pelar gambas no"

Ernesto Sevilla afirma que "la crisis está cambiando todo, incluso, la manera de pedir la cuenta en los restaurantes": "Antes escuchabas lo de 'pago yo', y ahora, el 'yo no he bebido vino, así que pago menos'".

Ernesto Sevilla llega al plató de El Club de la Comedia dando las gracias al público por ver el programa. "Vivimos tiempos duros, amigos", asegura el cómico, que destaca que "nuestros jóvenes se tienen que ir a Alemania". "¿Qué es que allí también hacen ¡Mujeres, hombres y viceversa?", se pregunta el actor, que destaca que "la crisis está cambiando todo". Incluso, "la manera de pedir la cuenta en los restaurantes": "Antes escuchabas lo de 'pago yo', y ahora, el 'yo no he bebido vino, así que pago menos'".

"Después de comer siempre hay alguien que abre la cartera y dice, 'si yo no me he traido dinero'", destaca Ernesto Sevilla, que afirma que "le dices, 'el dinero se te ha olvidado, pero pelar gambas no'". Además, el actor explica que el otro día pasó por la puerta de un comedor social, donde se encontró a un amigo: "Me dijo que lo estaba pasando fatal y que había vendido la consola, me quedé todo el día pensando qué habrá hecho con los juegos".

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