El motivo por el que Joaquín Reyes no va a ver su propia entrevista en Salvados: "No me aguanto, me estomago una cosa bárbara"

Sentados en el desierto, Joaquín Reyes abre su 'corasón' a Gonzo y reconoce que probablemente no verá la entrevista cuando se emita porque le cuesta soportarse frente a la pantalla si no se esconde tras un personaje.

Joaquín Reyes puede pasarse años viendo sus propias parodias, pero hay algo que no parece dispuesto a hacer: sentarse a ver la entrevista que mantiene con Gonzo. Durante el viaje de Salvados desde Albacete hacia El Mojón, tras hablar, entre otros asuntos, de su fe como católico practicante y el fin de los 'chanantes' el cómico explica por qué mientras reposa de tanto coche en el desierto de Abanilla.

"Lo que no veré, seguro, será esta entrevista, ya te lo digo, porque no me aguanto. Me estomago una cosa bárbara", admite el humorista. La razón tiene que ver con la manera en la que se enfrenta a la exposición pública. Reyes explica que sus parodias sí puede verlas porque en ellas existe una distancia entre él y el personaje.

Está "behind the mask". Esa máscara humorística le permite exponerse sin sentir que está mostrando directamente todo lo que hay detrás del cómico. "La forma que yo tengo de que la gente me quiera es el humor. Me escudo detrás del humor y soy consciente de que hago requiebros con el humor", dice.

Sin embargo, esta vez ha acudido a Salvados dispuesto a abrir una parte más personal de sí mismo. "Aquí he venido a abrir mi 'corasón' -comenta mientras pone vocecillas-, pero es probable que haga bromicas para evitar situaciones".

La conversación demuestra así que, detrás de las voces, los personajes y las imitaciones, Reyes utiliza también la comedia como mecanismo de protección.

Y, aun así, no contempla una vida profesional sin humor: "El humor siempre estará presente en todo lo que haga".

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