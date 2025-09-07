El Gran Wyoming, sobre su papel en El Intermedio: "De periodista no tengo nada; no lo vivo de forma distante, tengo sentimiento e ideología"

Gonzo regresa al plató de El Intermedio, su casa durante nueve años, seis años después de marcharse. Allí, se reencuentra con sus excompañeros y con El Gran Wyoming. Con él y con Sandra Sabatés conversa antes del directo.

"A las 20 h u 20:30 h estamos solos tú y yo. Leemos las partes nuestras que ya están en el Cue, y a partir de ahí, rienda suelta a lo que pueda surgir", comenta Sandra Sabatés en el plató de El Intermedio apenas unos minutos antes de empezar con el directo.

Hoy, el equipo de Salvados se ha colado en el plató y, entre bambalinas, va descubriendo los secretos del programa más longevo de laSexta que esta temporada cumple su vigésimo aniversario.

Gonzo, uno de los reporteros estrella del programa durante nueve años, regresa hoy a la que fue su casa seis años después de marcharse para capitanear Salvados.

"Pero que es muy poco tiempo, siempre vamos de culo. Nos mandan 40 folios que hay que leer, entender, hay cosas con las que no estamos de acuerdo, a veces descubrimos erratas o fallos. Ella es muy meticulosa, yo soy muy cascarrabias. Así que esto es un proceso", explica El Gran Wyoming.

El presentador deja bien claro que no se considera periodista: "No tengo absolutamente nada. Yo no vivo esto de forma distante como los periodistas que yo conozco. Tengo sentimiento real de las cosas, una ideología, soy completamente impermeable a la estupidez, al fascismo y todo eso".

El hecho de tener que estar al frente de la actualidad le ha quitado "gran parte" de su "sentido del humor", asegura. "Yo sufro mucho aquí con la información que recibo", reconoce, para después confesar que ahora está "más cascarrabias".

"La gente de mi onda, la gente cabal y decente está en un desconsuelo absoluto y de hecho, la televisión no les representa. Nosotros somos la puta aldea de Astérix en la programación y eso, la gente nos lo agradece", dice El Gran Wyoming reivindicando el papel de El Intermedio en la parrilla televisiva de este país.

