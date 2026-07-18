Gonzo, a Junqueras, tras sus palabras sobre Rufián y su buena valoración a nivel nacional: "Igual, 'cuando sean independientes' ya se le ha ido"

Oriol Junqueras y Aitor Esteban analizaban en esta entrevista a dos en Salvados la legislatura de Sánchez y el futuro de Rufián, el político mejor valorado a nivel nacional.

Un aula universitaria se convirtió durante unas horas en el plató de Salvados en un programa de la pasada temporada, donde Aitor Esteban y Oriol Junqueras analizaron la actualidad política, la legislatura del Gobierno de Pedro Sánchez y la evolución de algunos de los protagonistas del panorama político actual, entre ellos Gabriel Rufián.

Gonzo ponía sobre la mesa una encuesta de Gesop sobre la valoración ciudadana, que situaba a Gabriel Rufián como el político mejor valorado por los españoles, con un 4,7. "Señor Junqueras, ¿a usted qué le parece que un independentista catalán sea el político, ahora mismo, mejor valorado por los españoles?", quiso saber Gonzo.

La respuesta de Junqueras

"Es una demostración de que hay mucha gente que entiende perfectamente la independencia de Cataluña", respondió el líder de ERC. "No sé si a Rufián la valoración se la hacen simplemente por su posición respecto a la independencia", puso en duda el entrevistador. Junqueras matizó: "Seguramente no solo por eso, pero entiendo que también por eso". Y añadió: "Estoy convencido de que, cuando seamos independientes, nuestros políticos seguirán siendo muy apreciados por parte de la sociedad española".

Fue entonces cuando Gonzo introdujo uno de los asuntos que más debate generó durante la conversación: la propuesta de Gabriel Rufián de impulsar una "lista unitaria plurinacional" para evitar que PP y Vox pudieran llegar al Gobierno. El periodista lanzó una reflexión al presidente de ERC: "Una de las últimas cosas que ha dicho, y que ha tenido mucho apoyo -un 60 % entre los votantes de izquierdas- es esta idea de una lista unitaria plurinacional. Igual, 'cuando sean independientes', Rufián ya se le ha ido. No sé si le da miedo eso".

Junqueras rechazó esa posibilidad y dejó claro que no comparte esa estrategia planteada por el portavoz de ERC en el Congreso. "¡No!", respondió de forma tajante. "Nosotros estamos de acuerdo en que haya listas, por ejemplo, en las elecciones europeas, porque la circunscripción es única. En nuestro caso, con Bildu y con el BNG, en las elecciones europeas, y con otras formaciones políticas. Pero, cuando la circunscripción no es única, es una propuesta que tiene mucho menos sentido", argumentó.

Gonzo insistió sobre el futuro político de Rufián y preguntó a Junqueras si le preocupaba que pudiera liderar esa agrupación de izquierdas para frenar un hipotético Gobierno de PP y Vox. "¿Le preocupa que Rufián decida dar un paso para liderar esa idea que tuvo de una lista unitaria para evitar que PP y Vox se puedan hacer con el Gobierno de España?", planteó el periodista. La respuesta del presidente de ERC fue contundente: "Le aseguro que no me preocupa en absoluto".

La valoración de Aitor Esteban

Aitor Esteban también valoró la posición de Rufián en la encuesta y destacó la evolución del dirigente republicano desde sus primeros años en política. El presidente del PNV recordó que le dio "consejos" y alguna "regañina", algo que Junqueras aprovechó para bromear: "Seguro que por eso está tan bien valorado: gracias a los consejos y a las regañinas de Aitor Esteban".

Esteban reconoció el cambio experimentado por el diputado de ERC: "Evidentemente que ha evolucionado. Él tampoco es que tuviera un rodaje político excesivo antes de llegar aquí". Según explicó, Rufián fue aprendiendo a desenvolverse en el ámbito parlamentario, a leer mejor el contexto político y a mejorar su forma de comunicar, especialmente a través de las redes sociales.

El dirigente vasco también destacó que la encuesta de Gesop reflejaba opiniones de "un público muy variado y de colores muy diferentes", algo que explicaba que las notas generales fueran bajas. Sin embargo, consideró relevante que Rufián apareciera como el político mejor valorado en un estudio nacional: "Tiene un público que no es solo nacionalista; tiene un público que es la izquierda española".

Sobre el apoyo del 60 % de los votantes de izquierdas a la lista unitaria planteada por Rufián, Junqueras respondió con ironía: "Pues seguro que esto se traducirá en algún tipo de propuesta por parte del PSOE para hacer listas conjuntas con Sumar y Podemos". Y volvió a descartar que ERC participe en una candidatura de ámbito estatal: "Es que no tiene ningún sentido que Esquerra Republicana de Catalunya se presente fuera de Cataluña o fuera de los Països Catalans".

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